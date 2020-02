Encuentro... desencuentro... ¿cuándo el reencuentro?

La gente en la calle espera que sus acciones no sean burladas ni por el gobierno ni por los voceros del paro y que efectivamente se instale, trabaje y dé resultados una mesa de negociación y no solo de conversación. Ojalá la nueva Ministra del Interior, Alicia Arango, se proponga y logre instalar una línea de sensatez en el alto gobierno.

Plantear un paro nacional -operación estatua- es algo de altísima responsabilidad. Se justifica la disrupción del tráfico y aún la de los circuitos económicos porque el país nacional, sumido en el temor y la desesperanza, agobiado por el mal gobierno, asiste a la disrupción incontenible y múltiple de la vida. Mientras no se instale el trámite democrático de la conflictividad social en campos y ciudades, con plenas garantías para todos, no es posible que haya sosiego en espacios públicos y espacios de trabajo.

La justeza de la causa y la necesidad política de unirse para el paro reclaman ahora la rectificación, es decir, el reencuentro sin ninguna dilación. Duro es constatar que el enorme déficit de democracia que arrastra el país, afecta también a fuerzas sociales y políticas alternativas. No se puede exigir democracia hacia afuera y no practicarla hacia adentro.