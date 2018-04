Encuestas y elecciones

Se preguntó aquí la semana pasada que si no lo hubieran asesinado ¿Gaitán habría ganado? Frente a esa hipótesis, imposible de controvertir, surge la misma inquietud en lo que tiene que ver con Galán, en cuyos tiempos sí había encuestas, que, por cierto, él las ganaba todas, pero esas predicciones no se reflejaban en los resultados electorales. Según López Michelsen, “si los narcos no matan a Galán, el candidato triunfante en las elecciones de 1990 hubiera sido Hernando Durán Dussan, porque la maquinaria era muy poderosa. Tenía el respaldo de todo el partido y además había un resentimiento muy marcado en contra de Galán, a quien mucha gente consideraba el responsable de la derrota liberal en las elecciones de 1982, cuando ganó Belisario Betancur” (Palabras pendientes, página 36).

En Costa Rica acaba de suceder un fenómeno muy particular. Carlos Alvarado perdía las encuestas con un 44 % y fue quien resultó electo, mientras que Fabricio Alvarado perdió, siendo que las ganaba con el 56 %. Este, que es una especie de Ordóñez sin Procuraduría y sin destitución, se consideró ganador hasta cuando comenzaron los escrutinios. ¿Quién se equivocó de Alvarado, el elector o el encuestador?

Aquí todavía no se sabe qué puede pasar. En la consulta Duque sacó más votos que su jefe al Senado y a quien aparece abajo en las encuestas (Vargas Lleras) le fue muy bien en las parlamentarias. Petro, con votos prestados (de antiuribistas, entre otros), sacó tres millones de votos y ahora en las encuestas llega al 22 % que, sobre 15 millones, le da un poco más de lo que sacó en marzo, predicción que no es muy probable.

Una proyección de Cifras de Conceptos, que es no es encuesta, asegura que la segunda vuelta será entre Duque y Vargas Lleras. ¿Será cierto? La verdad es que los científicos aseguran que las encuestas son una fotografía del momento, pero lo que ocurre es que muchas veces esa fotografía sale movida.