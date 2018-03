Entre la realpolitik y pensar con el deseo

Carta abierta a De La Calle, Fajardo y Petro (en estricto orden alfabético)

En mi calidad de artista/educador y ciudadano de a pie (ni siquiera tengo carro... sólo una hermosa bicicleta roja made in China) me atrevo a escribir y a publicar esta carta abierta a los tres candidatos de centro izquierda, gracias a la generosidad proverbial de Fidel Cano, quien acoge en sus páginas mis esporádicas contribuciones.

Escribo esta reflexión en vísperas de la trascendental votación de este domingo, en la que esperamos renovar nuestro desprestigiado Congreso, sin saber aún como quedará definido el mapa político del país...

No soy un analista político... Insisto: soy un artista que decidió hace más de 30 años hacer de la educación artística una herramienta para formar, no sólo buenos artistas sino, sobre todo, ciudadanos de bien que entiendan que la más importante obra de arte es la vida misma. En los últimos años, embargado por el entusiasmo de la paz posible, he escrito muchos artículos, columnas de opinión y he creado obras coreográficas que invitan a la reflexión sobre la importancia que tiene el no desaprovechar esta última oportunidad sobre la tierra —que se nos presenta sólo una vez cada 100 años— de recuperar la cordura humana para trazar caminos de reconciliación y de convivencia entre nosotros.

Señores candidatos, representantes de los sectores del llamado centro-izquierda: en sus manos reposa la responsabilidad de que continuemos por esta senda de recuperación de la cordura y de la decencia... y que no regresemos a la barbarie que nos propone una derecha oscura y retardataria. Pero, sobre todo, reposa esta responsabilidad en sus manos UNIDAS: en estos momentos ninguno de ustedes tres puede ni debe sobrestimar sus fuerzas y su capacidad de convocatoria entre los electores. La paz (no Humberto de la Calle, no Sergio Fajardo, no Gustavo Petro), la paz necesita de los votos de cada uno de sus movimientos, sumados en una sola fuerza... en una sola Ola Blanca, que defienda las conquistas que representan los aún imperfectos e históricos Acuerdos de Paz... Los próximos cuatro años deberán servir justamente para perfeccionarlos y profundizar en sus alcances hacia la transformación de nuestro país.

Lo he escrito varias veces y lo repito hoy: considero que Humberto de la Calle, por su experiencia, edad, trayectoria y estatura moral y política, merece ser el próximo presidente de la República. Sergio Fajardo y Gustavo Petro: ustedes serán coequiperos fundamentales en la tarea de la consolidación de la paz. Los dos son hombres aún jóvenes y tendrán tiempo para llegar a la Presidencia de Colombia, pues también lo merecen ya que han construido no sólo un importante capital político y electoral, sino una visión de país que inspira a muchos hombres y mujeres que sueñan con una Colombia reconciliada y próspera. La humildad y grandeza de su gesto, al unirse a Humberto de la Calle y acompañarlo en esta trascendental etapa de nuestra vida, le demostraría al país la generosidad y visionaria capacidad de entrega con las que un día ustedes dirigirán los destinos de nuestra nación.

* Director del Colegio del Cuerpo.