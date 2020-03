Entrevista al expresidente Uribe

El pasado martes 4 de marzo entrevistó durante una hora el director de La Hora de la Verdad, señor Fernando Londoño, al expresidente Álvaro Uribe. En esta gran entrevista se trataron temas clave para el país y se plantearon soluciones en las cuales coincidieron ambos. A continuación, mi resumen con la esperanza de no alterar lo mencionado por los dos participantes.

Narcotráfico. El país está invadido por el narcotráfico. No esperemos la paz mientras no se fumiguen con glifosato buena parte de las 170.000 hectáreas de coca existentes hoy. No es una solución satisfactoria la erradicación manual de 130.000 hectáreas de cultivos como en 2019. La resiembra superó ligeramente la cifra anterior y 55 modestos erradicadores perecieron por culpa de las minas quiebrapatas.

Tanto el presidente Donald Trump como el embajador de los Estados Unidos en Colombia le han insistido repetidamente al presidente Iván Duque que consideran prioritario que retorne el país al uso del glifosato contra los cultivos ilícitos. Duque les ha respondido manifestándose satisfecho por su ´aspersión con precisión´ y con otros mecanismos alternativos de erradicación. Es decir, ha evadido comprometerse.

Concluyó el expresidente Uribe apremiando el país para prescindir de la Corte Constitucional en el tema del glifosato, por ser este un problema de orden público que corresponde al Ejecutivo y no a la Corte. Reconoció, empero, que el problema jurídico para retornar a la fumigación aludida es un tema que puede acarrear graves consecuencias contra los gobernantes. Poco le agradan a Uribe los fallos modulados de la Corte. Hizo un llamado a la policía para que aplique el decreto que ordena el decomiso de la droga en las ´ollas´.

Educación. Censuró Uribe el monopolio de Fecode, porque no pasa de ser una imposición doctrinaria para desorientar a nuestros jóvenes, al tiempo que les imparten una educación inadecuada para el mundo moderno. Recordó que cuando era él gobernador de Antioquia contrató o concesionó 103.000 cupos educativos con la Iglesia Católica, los Evangélicos, Fe y Alegría… Recomendó revivir y aumentar estas concesiones.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Apremia eliminarla por ser solo una justicia para la impunidad de las Farc. Como sus magistrados fueron nombrados en forma vergonzosa por comunistas extranjeros de la Eta, de Sendero Luminoso y de los Montoneros, no esperemos nada positivo de ellos. Acepta Uribe estar luchando contra la JEP sin contar con mayorías para eliminarla, mas no por esto piensa rendirse, ´porque no hay una patria de repuesto´.

Fracking, gas natural, déficits. Nos recordó el expresidente que la economía colombiana marchó bien hasta 2014 – 2015, años en que el gobierno del presidente Santos suspendió los estímulos tributarios para la industria, los acuerdos de estabilidad y les elevo los impuestos a las empresas hasta un 68% - 72%. Como consecuencia de esto, nuestras importaciones superan a la fecha en forma azarosa las exportaciones. Pero como las reservas de petróleo y de gas son exiguas, preguntó, ¿de dónde vamos a sacar dólares para importarlos? La respuesta miope de incontables colombianos es oponerse al fracking que nos permitiría tanto abastecernos como exportar algo.