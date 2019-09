Es cierto, pero…

none

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en el estado de ánimo de nuestra población y en la medida de que haya equilibrio en sus noticias y logren ocupar igual sitio, tanto lo bueno como lo malo, ese sería otro cantar. Los políticos tienen que ser conscientes de la importancia y trascendencia de su gestión al ser elegidos como los representantes del pueblo y no de los muchos partidos políticos, debe importarles más el bienestar de los ciudadanos en general que lograr para unos pocos algún beneficio.

Esto no quiere decir que el país esté boyante y que no tenga muchas metas que cumplir y corregir algunos de los pecados que hoy nos están acosando, pero lo que sí es cierto es que si todos los días hablamos de lo mal que estamos, es difícil que nos levantemos cada día con el ánimo de trabajar.