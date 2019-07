Es la crueldad, estúpidos

Por Charles M. Blow

Hay tanques en la capital de la nación y campos de concentración en su frontera. La caída de esta nación en un estado casi irreconocible continúa incesante. Donald Trump está recreando Estados Unidos a su imagen y semejanza, que es abominable.

Alardea sobre intercambiar cartas de amor con el despiadado dictador norcoreano Kim Jong-un, como dijo en un mitin político en septiembre: “Yo realmente estaba siendo inflexible. Y él también. Y así estábamos de ida y vuelta. Y luego nos enamoramos, ¿OK? No, en serio. Me escribió cartas hermosas. Y son cartas grandiosas. Nos enamoramos. Pero, ¿saben qué? Ahora dirán: ‘Donald Trump dijo que se enamoraron. Qué terrible. ¿No es horrible eso? Tan poco presidencial’”.

Según Human Rights Watch, Corea del Norte, bajo el gobierno de Kim, no solo “restringe todas las libertades civiles y políticas, incluida la libertad de expresión, reunión, asociación, y religión”, sino que también extrae de manera sistemática “trabajo forzoso y no pagado de sus ciudadanos”, además de que “las mujeres de Corea del Norte sufren una gama de abusos sexuales y basados en el género” que incluyen “violación y otro tipo de violencia sexual y tortura en los centros de detención, explotación sexual o matrimonios forzosos de mujeres norcoreanas en China, así como discriminación y violencia sexual y basada en el género”. Sin mencionar los cientos de personas a las que se cree que Kim ejecutó desde que llegó al poder en 2011.

Este es el hombre sobre el que el presidente de Estados Unidos alardea que se ha enamorado.

El mes pasado, Trump bromeó con Vladimir Putin de Rusia sobre “deshacerse de los periodistas”.

Según el Comité para la Protección de Periodistas, 28 periodistas han sido asesinados en Rusia desde que Putin asumió el cargo en el año 2000.

La semana pasada en Osaka, Japón, Trump dijo sobre el príncipe heredero saudita: “Es un honor estar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, un amigo mío, un hombre que realmente ha hecho cosas en los últimos cinco años para abrir Arabia Saudita”.

Seamos claros: se cree que ese amigo ordenó el asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi. Y, puede que la palabra asesinato sea una palabra demasiado antiséptica. Los funcionarios turcos afirman que después de que Khashoggi fue asesinado, cortaron su cuerpo con una sierra para huesos, y luego lo tiraron.

Trump no solo nunca ha condenado a pleno pulmón al líder de Arabia Saudita, sino que planea compensar al reino con más ventas de armas, salvo que el Congreso pueda detenerlo.

¿Por qué el presidente estadounidense tiene tal afinidad, e incluso un fetiche, con los dictadores del mundo, mientras que al mismo tiempo rechaza a muchos aliados tradicionales de Estados Unidos? ¿Y cómo es que esta vuelta a la oscuridad vuelve a poner a este país en los anales de la historia?

Creo que esto habla de una ceguera, o más precisamente, de una indiferencia ante la crueldad. Esto también aflora en las políticas nacionales, en las que la indiferencia es especialmente marcada cuando aquellos que sufren son los demás: negros o morenos, mujeres o trans, musulmanes o migrantes.

¿De qué otra manera podría esta administración haber ejecutado durante tanto tiempo su enfoque de tolerancia cero a la separación de familias y solicitantes de asilo? No creo en las fronteras abiertas, pero sí creo en las fronteras compasivas. No creo que a un padre que solicita asilo —lo cual sigue siendo legal en este país, huelga decirlo— haya que arrebatarle a su hijo de los brazos. No creo que la gente —incluidos los niños— deban ser enjaulados como animales y privados de sus necesidades humanas básicas y su dignidad humana fundamental.

Lo que está ocurriendo en nuestra frontera es inadmisible, una violación de los derechos humanos esenciales, una absoluta violación a la moral y, sin embargo, el jueves, el presidente hizo una burla de la celebración de la libertad de este país convirtiéndola en un mitin de ánimo político para demostrar su fuerza.

Es probable que Trump haya gastado millones en su espectáculo de vanidad apenas semanas después de que su gobierno argumentó en los tribunales que no es necesario darles a los niños migrantes ni jabón ni cepillos de dientes.

Dejen de pensar que esto solo se trata de partidismo o polarización. Es la crueldad, estúpidos. Siempre ha tenido que ver con la crueldad: la crueldad racial, la crueldad de género, la crueldad religiosa. Siempre se ha tratado de doblegar al resto de Estados Unidos, al resto de la realidad, puramente, a la subordinación del patriarcado supremacista blanco.

Si la cultura emergente del mundo tiene que pisotearse para que la cultura establecida mantenga el poder, que así sea. Este es el mantra supremacista blanco; este es el mensaje de Trump.

A Trump le importa un comino el sufrimiento de las minorías raciales aquí —lo único que le importa es aumentar ese dolor—, tampoco le interesa el sufrimiento de las personas en otros países que no sean blancas.

Hay un hilo conductor en el comportamiento de Trump y tiene que ver directamente con su percepción del dominio cultural blanco.

Listo, ya lo dije. Y lo voy a seguir diciendo.

Sé que esto puede interpretarse como redundante. Me preocupa mucho cada vez que comienzo a escribir. Pero también sé que la historia está esperando un juicio, que cuando esta era oscura termine, se debe hacer una rendición de cuentas, debe haber un registro. Ninguno de nosotros estará inmune.

Las preguntas vendrán sin lugar a equivocaciones o ajustes: ¿dónde estaban cuando los cuerpos flotaban en el río Bravo? ¿Qué dijeron cuando este presidente fanfarroneó sobre atacar a las mujeres y defendió a los hombres acusados de hacer lo mismo? ¿Cuál fue su reacción cuando dijo que había gente muy buena entre los nazis? ¿Dónde estaba su indignación cuando miles murieron en Puerto Rico?

¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Y para otros en mi profesión, ¿qué escribieron?

En mi caso, planeo decir, o que mi trabajo diga, que nunca dudé, que nunca me pareció normal, que mi corazón sangraba al igual que mi pluma.

¿Qué dirán ustedes?

(c) The New York Times.