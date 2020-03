Es tiempo de unión desde la distancia: ¡Por favor, quédate en casa!

Yo entiendo que es difícil quedarse en casa. Mi madre está sola allá; ella gana al día en un pequeño negocio, pero lo ha entendido: solo sale para su trabajo o a hacer una compra normal de comida para la semana y, si es posible, lo hace caminando, para no tomar transporte público. No digo que sea la mejor manera, pero ella ve lo que vivo acá; entiende que cualquier esfuerzo es importante por cuidarse.

La idea es que no enloquezca la sociedad: presten atención a las medidas, den ejemplo al mundo de algo positivo; de esa fortaleza y voluntad que nos distingue a los colombianos. No necesitan que alguien se los decrete, que las fuerzas armadas salgan a las calles: tomen sus propias medidas de precaución.

Quedarse en casa no es tan difícil. Tengo 23 años, vivo sola en una ciudad gigante, pero no tengo un apartamento o una casa en este país. Estoy en un cuarto en una residencia estudiantil al igual que miles de colombianos que como yo vinieron a estudiar o para conseguir oportunidades en este lugar.

Este país es uno de los más conflictivos ideológicamente. Aquí la gente lleva las ideas políticas y sus creencias de una manera que a veces no tiene sentido. Se pelean y protestan por cualquier cosa que no les parezca. Ellos le llaman “La Grieta” a sus diferencias políticas, y hace un año cuando llegué en plenas elecciones presidenciales decían que era imposible de resolver.

Si va a funcionar o no, nadie lo puede predecir. Pero si de algo estoy segura es que más argentinos han entendido la importancia de quedarse en casa después de las medidas (no digo todos porque se han visto unos casos bastante ilógicos).

La situación que vive el mundo actualmente es compleja. Parece que todavía en América no hemos podido entenderla, como si el ejemplo de lo ocurrido en China, en Italia o España no fuera suficiente. La pandemia apenas está llegando a nuestros suelos. Todavía tenemos tiempo de hacer algo, de ayudar y defendernos del enemigo invisible.