¿Es usted un buen bogotano?

Notícula . Ahora sí Gustavo Petro se volvió loco en su Twitter. Cada cosa que escribe es más esquizofrénica que la anterior. El doctor Petro vive entre su locura y megalomanía. Siquiera no fue presidente y ojalá no lo sea nunca, pues literalmente convertiría este país en su propio laboratorio de experimentos y sanatorio mental. Que por favor alguien le decomise el teléfono celular.

Suena muy de derecha, pero acá lo que falta es mano dura, disciplina, autoridad. La ciudad no puede seguir tolerando a estos vándalos.

Seguramente esos vándalos de los que estamos hablando contestarán con un no rotundo a estas preguntas (si es que se leen la columna pues, seguramente, por estar haciendo fechorías no tienen tiempo).

Constantemente me pregunto cuáles serán las razones por las que un ciudadano o varios destruyen sistemáticamente a la ciudad. Con saña, rencor, violencia, odio y resentimiento, algunos se dedican a despedazar todo. Estos vándalos han sido tratados con mucha vehemencia por parte de la sociedad y las propias autoridades.

No puede uno menos que pensar en todos aquellos que hacen estas cosas u otras que, finalmente, acaban por deteriorar a nuestra amada Bogotá.

Esta semana, durante mi caminada habitual en un parque de Bogotá, me tocó ver a un ciudadano orinando detrás de un árbol. Sí, como suena: literalmente meando.