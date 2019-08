Escandinavia: de socialista, poco…

none

Los países escandinavos sufrieron en los años 90 una crisis de deuda que fueron capaces de gestionar con inteligencia, concentrándose en convertir al Estado en una austera máquina mucho más eficaz y eficiente. Tras la crisis financiera se llevaron a cabo importantes reformas liberalizadoras y de desregulación de los mercados (como el energético o las telecomunicaciones). Además de reducir los impuestos, Suecia reformó su sistema de pensiones y su déficit presupuestario que hoy alcanza el 0,3 % del PIB. El gasto público en Suecia ha bajado 18 puntos de su PIB, siendo ya menor que Francia. Muy por el contrario de lo que afirman nuestros socialistas criollos, la carga fiscal no es esencialmente progresiva, ni recae en el sector empresarial: la tasa del impuesto sobre sociedades es del 22 %, mucho menor que la de los EE. UU. y los otros países de la UE. En estos países el Estado es popular y la gente, al darse cuenta que sus impuestos funcionan y no se los roban, cumple con sus obligaciones fiscales. Mientras que en los cuatro países escandinavos la participación del sector privado en la economía es del 76 % en promedio, en Venezuela y Cuba es del 27 %. El ingreso promedio anual en los países escandinavos es de US$60.000, mientras en Cuba y Venezuela es de US$5.000. El desempleo en los países escandinavos es del 4 %; en Cuba del 20 % y en Venezuela del 44 %.

La izquierda, desde su pedestal moral, suele ejercer memoria selectiva y cuando lo encuentra conveniente, manipula la verdad. Como ejemplo de memoria selectiva no aceptan que la reciente ola de violencia, muy especialmente en contra de los llamados “líderes sociales”, es el resultado del florecimiento del narcotráfico, renacimiento que como lo resaltamos en la anterior columna, es entera responsabilidad del gobierno anterior, no de Duque.