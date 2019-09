Escenario global y regional en una palabra

none

En esa línea, el menor crecimiento global y regional reta el comercio exterior colombiano, tanto por la menor demanda de nuestros socios y los menores precios de las materias primas, como por la financiación del déficit en cuenta corriente (no este año sino en los años por venir). Este año el financiamiento está cerrado, con cierta tranquilidad, por una combinación de inversión extranjera directa y endeudamiento.