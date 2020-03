Escuchar a Sara Fernández

En archivos y trabajos históricos (carpetas de fondos públicos, libros, artículos académicos) se habla de miles de paros, huelgas, plantones. De miles de respuestas estatales casi siempre violentas y fallidas. De la forma en que grupos de estudiantes de aquel entonces se radicalizaron en la vida armada o se cansaron o fueron desaparecidos. De las injusticias que se han cometido frente a la población de la universidad pública que se estigmatiza y se juzga de antemano. Hay tanto para leer, para ver y para aprender al respecto que no se valen respuestas improvisadas. Tal y como nos lo pide hoy la profesora Sara Fernández, el escuadrón del Esmad no debe entrar a la Universidad.

En tal ambiente de desconfianza el cerco empezó a cerrarse de manera más violenta contra los estudiantes caribes. El teniente coronel Elías Niño Herrera informó, a lo largo de la década del 60, sobre las acciones de la seccional del DAS en Cartagena contra los estudiantes del departamento de Córdoba en donde, en distintos choques, murieron “algunos estudiantes”. La situación escaló de manera particular en Lorica, donde estudiantes de colegios y de la Universidad Técnica Agrícola se enfrentaron con batallones de la Policía local y con batallones enviados desde otras regiones. En Montería la Fuerza Pública entró en los planteles y los estudiantes apedrearon establecimientos bancarios, entidades comerciales y oficiales. Fueron detenidos alrededor de 13 estudiantes en el año 1969, pero en sucesivos reportes no se explica qué pasó con ellos. Alguna de las peticiones de estos paros estudiantiles era el acceso a mejores carreteras. Algo similar sucedía en Pasto, donde estudiantes de la Universidad de Nariño pedían mejor servicio de electricidad en la ciudad. Otros grupos de estudiantes pedían avances en la salud pública, redistribuciones de tierras, cambios en la verticalidad nacional que asfixiaba deseos de movilizad social.