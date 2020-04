Espejito, espejito

Y encerrado en esta casa te puedes esconder del caos que hay afuera, pero no del que hay adentro. No puedes huir de los altercados familiares, ni distraerte de la tristeza que hay en ti, no puedes fingir que todo está bien porque nadie te está mirando. Frente al espejo te ves completamente desnudo, exponiendo el alma a la cual tanto trataste de proteger con ropa, maquillaje y manierismos superficiales.

Crecimos en un mundo enfermo en donde creemos que la plata garantiza la vida y que tener contactos te da prioridad en asuntos donde se aboga por la igualdad; en donde predomina el no importa quién se muera, si el que se muere no soy yo.