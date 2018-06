Está hermoso

Apenas tres tarjetas rojas se han mostrado al momento de escribir esta columna en lo que va corrido de la Copa del Mundo. El promedio de amarillas es de solamente tres por partido. Hay 17,8 intentos de tirar a puerta por partido y 2,7 goles por juego se están marcando.

Es un Mundial limpio, rápido y práctico. Hermoso. No hace falta ver las cifras para sentir que es así. Se quema poco tiempo, no sé si es por la existencia del VAR, que los jugadores saben que los vigila, o qué, pero hay pocas simulaciones. Los jugadores le están ayudando a los árbitros en eso y en no protestar más de lo debido.

Desde ya se puede concluir que el VAR, que todavía nos deja algunas jugadas y lo seguirá haciendo para la discusión como son algunas faltas que producen penaltis, ha jugado no solamente en favor de la justicia sino también del espectáculo. Es más dramático y por tanto espectacular ver al juez yendo al televisor para salir de dudas que observar jugadores mañosos reclamando por decisiones que no tienen reversa, como sucedía anteriormente.

Pero la búsqueda de la puerta contraria, inclusive en los equipos defensivos, se ha privilegiado y en eso hay que aplaudir a los distintos países. El miedo es un valor que apenas se le ha visto a selecciones como la panameña. Los demás, por muy pequeños que sean, han vendido cara su derrota.

Y eso que esto hasta ahora comienza. Cuando llegue la hora de las definiciones y queden los poderosos en contienda, veremos verdaderas batallas propositivas, que harán historia. Por ahora, debo decir que no recuerdo una primera fase tan emocionante como esta. Hay una puesta en escena fantástica de equipos que se prepararon para la excelencia y están mostrando un gran despliegue físico, técnico, mental y de juego limpio. En Rusia, el fútbol está dando un paso hacia adelante en excelencia.

Posdata: Ojalá los equipos de la liga local lo estén viendo para que entiendan de una vez por todas que eso de quemar tiempo, protestar y engañar al árbitro hace parte de arcaicas prácticas.