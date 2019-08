¿Está la meta de inflación en peligro este año?

none

No se puede descartar, y quizá sirva prender algunas veladoras para que se solucionen los temas comerciales entre China y Estados Unidos o a que la FED baje más agresivamente sus tasas para así reducir las presiones del tipo de cambio. Si bien la media de analistas anticipa un cierre de año en torno al 3,5 %, los choques en alimentos no parecen haber cedido y la inflación de transables se aceleró otra vez en el mes, incluso el emisor incrementó su expectativa de cierre de la inflación al 3,8 % desde 3,3 %, otra vez, más cerca del 4,0 % que del 3,0 %.