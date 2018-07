De haberse elegido presidente al exprocurador Alejandro Ordóñez ya estaríamos en un Estado social de derecha, no temiéramos a que los acuerdos de paz los hicieran trizas —como hoy se sospecha—, sino que los quemaran, cual libros. Definitivamente se repetiría la historia del general Ramón González Valencia —santandereano como el anterior jefe del Ministerio Público— quien, como lo recordó recientemente un lector de El Tiempo, le pidió a la virgen que lo ayudara a derrotar a los liberales de Capitanejo a cambio de hacer votos de castidad de por vida. Ordóñez quizá no habría hecho lo mismo porque no necesita acudir al Altísimo, porque él es altísimo. Pero González sí lo hizo. Lo consiguió y mantuvo su abstinencia hasta cuando el nuncio de su Santidad el Papa, monseñor Francesco Ragonessi, le revocó sus votos perpetuos a cambio de renunciar a la Vicepresidencia. Lo hizo en Duitama, dejándole las manos libres al presidente Rafael Reyes, y se fue a hacer uso de su nueva condición, sin ataduras, ayudado con las aguas benditas de Paipa.

Después, cuando el general Reyes se fue y dejó encargado de la Presidencia a Jorge Holguín, González Valencia, quizá con la ayuda de Dios, logró ser elegido presidente por el Congreso. Era tan religioso que lo primero que hizo fue declarar a 1909 como el Año Santo. Quién sabe si Ordóñez habría hecho lo mismo porque a Santos no lo quiere ver ni en Capilla, como ponía a sus investigados cuando procurador.

De todas maneras el país se salvó de ese Estado social de derecha. Es que el nuestro es un Estado laico. Las oraciones a Ordóñez apenas le alcanzaron para 384.065 votos, mucho menos de los que 514.382 que obtuvo Caicedo.

Ahora pretende llegar a la Santa Sede, pero hay quienes aseguran que la Santa no cede. Como decían los radicales del siglo XIX, es que ellos creen que nosotros creemos que ellos creen.