Estanislao Zuleta y su luminosa visión del conflicto

“Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos, y de las diferencias, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” (Revista Ensayo y Error, junio de 1999, pág.151).

El país no acaba de asimilar el acuerdo de fin del conflicto armado firmado con las FARC-EP, las derechas en el gobierno simulan la paz, el exterminio incesante de líderes sociales y reincorporados de la guerrilla por grupos herederos del paramilitarismo configuran una coyuntura trágica, la inconformidad social crece días tras día, la institucionalidad establecida, sumida en la ineficiencia y la corrupción, acusa un descomunal déficit democrático. El paisaje es de transición turbulenta: una forma de Estado, la república elitista, se desmorona, pero sigue en ciernes, no nace aún, la república democrática.

A los 30 años de la desaparición física de Estanislao me parece que muchas de sus aportaciones siguen teniendo plena vigencia, en particular las referentes a la comprensión de la nefasta relación entre violencia y política y la forma de superarla. Mucho falta para lograrlo. Sigue incompleta la paz política. Esta nota se escribe precisamente cuando están en curso paros armados decididos por el EPL en la región del Catatumbo y por ELN supuestamente a nivel nacional.

Fueron conversaciones peripatéticas, es decir caminando, cuando Estanislao y colegas iban del centro de la ciudad a Teusaquillo donde residían. En algunas ocasiones se detenían a tomar café en el Instituto María Cano, carrera 7 con calle 19 (Bogotá), del que yo era Director, ese el momento para pegarme a los caminantes vespertinos. Fugaces pero memorables encuentros que, sin embargo, no me dan para presumir de amigo de Zuleta.