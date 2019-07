Desde la génesis de un emprendimiento hay siempre un punto vital que hay que encontrar. Pasa lo mismo con la renovación de la planeación estratégica y de la innovación y del emprendimiento corporativo o del intra-emprendimiento en los negocios establecidos. Se trata de la perdurabilidad o de la longevidad del negocio. Si bien hay que ocuparse por el hoy y el ahora, es importante que se tenga en cuenta la consecuencia de una toma de decisiones, es decir de qué tan trascendental, de manera positiva, es esa decisión. Por eso es importante que la visión de un negocio desde su inicio o la reformulación del mismo deba ser pensada estratégicamente para que perdure en el tiempo y sea fácilmente monitoreada por las generaciones futuras. Ese es el verdadero sentido de una estrategia perdurable.

Ser estratégicos no puede ser solo visto desde un punto de vista económico. Lo debe ser también lo social, en lo ambiental y de cara a sus interesados clave, es decir en el impacto que tenga con su ecosistema de negocios. Para empezar por lo que muchos consideran indiscutible, es decir lo económico – yo lo comparto – debemos ponernos en los zapatos de nuestros compradores (Clientes o consumidores de nuestros productos o servicios). Para ello es necesario sentarse a pensar estratégicamente qué es lo que necesitan y cómo nuestros productos o servicios puede cubrir esa necesidad de manera estratégica. Acá es donde los especialistas del mercadeo inician su análisis. Pero ese análisis no es simplemente una campaña publicitaria, sino que su génesis es el comportamiento de los consumidores.

Por eso bien se dice que la economía depende de las personas. Es ahí donde debe analizarse no solo la cantidad de personas en el mercado objetivo sino el comportamiento de las mismas. Acá es donde debe analizarse una segmentación del mercado en donde se tenga claro a la generación a la que se quiere impactar. Si ese análisis queda bien hecho seguramente los ingresos fluirán y tendremos buenos resultados. Recordemos que poner las ventas en el centro de la estrategia es una de las claves de los negocios exitosos.

Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, los negocios no pueden ser pensados para el presente próximo sino para que perdure. Estoy convencido que cuanto más se ha fallado, más y mejores posibilidades tendremos de no volver a equivocarnos. Por eso el pasado en los negocios es importante, no solo por la historia que es la materia prima los modelos cuantitativos sino para hacer una renovación estratégica constante y para generar una cultura innovadora y emprendedora. Por eso es importante idear un negocio pensando en los futuros compradores o que por lo menos quede claro que cada tanto tiempo se debe estar trazando una nueva estrategia o refinando la actual.

Por último y no por ello menos importante, debemos tener claro que la estrategia de las compañías debe tener un pilar fundamental y es el impacto social y ambiental. Todo ello se soporta en qué tan bien concebida es la empresa o negocio. Si se trata de un negocio que es trascendental en lo bueno para la sociedad, seguramente no se estará pensando en un negocio que impacte negativamente el medio ambiente y no contribuya al desarrollo social de las comunidades a su alrededor. Cuanto más se piense en un negocio de estas características más y mejores resultados se obtendrán. Si usted está en esta línea en su negocio va por buen camino, pero recuerde que debe comunicarlo y saberlo comunicar, por eso la importancia de un reporte financiero integrado en el que no solo se informe el resultado económico, sino que también se informe el impacto social, ambiental y en su comunidad vinculada o interesados claves (stakeholders).

