Estrategias de verdadero valor

Hay una eterna confusión entre los líderes empresariales que parece sutil, pero en realidad es muy profunda. Se trata de la diferencia gigante que existe entre estrategia corporativa y la excelencia operacional. Esta ha sido fuente de muchos debates entre académicos y profesionales en práctica. Los académicos por un lado argumentan, basados en revisión literaria, que la estrategia no debe confundirse con la excelencia operacional pues la estrategia debe tener como centro de atención los ingresos de la organización. Por otro lado, los argumentos de los profesionales en práctica no son menos importantes al decir que si no se controla el gasto de las organizaciones seguramente no habrá retorno de inversión para los dueños. Más allá de la discusión —válida, además—, lo que hay que tener claro es que no se puede seguir pensando en un solo beneficiado en ese retorno de inversión para que las organizaciones sean perdurables y puedan ser, con ello, longevas.

El argumento del control de gastos y costos y de maximización de márgenes debe ser un principio de cualquier líder organizacional (líder de empresa con ánimo o sin ánimo de lucro o de Estados). Controlar los costos y gastos y por ende los márgenes de la organización conlleva a tener mejores resultados de final de línea (bottom line en inglés, o mejor conocido como utilidad neta), esa que es la base para la distribución de dividendos. Para maximizar la utilidad neta y por ende la posibilidad de generar mejores dividendos, las organizaciones acuden a mejores prácticas en las que se destacan la implementación de tecnología de punta y de métodos cuantitativos. Ahora con la transformación digital de las organizaciones, un asunto que puede ser coadyuvante para el mejoramiento de márgenes de las organizaciones es el uso de procesos automatizados con robots (RPA, por sus siglas en inglés). Todas las herramientas son válidas de cara al mejoramiento continuo de márgenes. Sin embargo, hay que ser responsables con el uso de la tecnología, pues no necesariamente el uso de RPA conlleva a ahorros sostenibles y lo más importante es que se puede estar prescindiendo de empleados valiosos para las organizaciones. El uso responsable y sostenible de la tecnología debe ser una máxima en la implementación de acciones conducentes a la excelencia operacional.

El argumento de que la estrategia corporativa debe centrar su foco de atención en las ventas de las organizaciones, por su parte, es vital para la vigencia en el mercado de las organizaciones. Por más inversión que exista en tecnología y en mejoramiento de márgenes a través de actividades conducentes a la excelencia operacional, las organizaciones no podrán estar vigentes en el mercado de manera sostenible si no incrementan sus ventas. Para poder incrementar de manera sostenible las ventas de las organizaciones, hay que tener claro que la mejor manera de hacerlo es con la implementación de: innovación, renovación estratégica y emprendimiento corporativo. Está comprobado, con base en la revisión literaria y con los casos de éxito de organizaciones longevas, que cuanto más se invierta en emprendimiento corporativo e innovación, más posibilidades existen de mejorar el desempeño empresarial de las organizaciones y, por ende, del retorno de inversión para los dueños.

Así las cosas, el centro de atención de los líderes organizacionales debe ser el de la implementación de estrategias que incrementen, de manera sostenible, los ingresos de las organizaciones. Aunado a ello, el control de los costos y gastos deberá ser una consecuencia adicional a la ejecución de planes de corto, mediano y largo plazo. La mezcla perfecta entre excelencia operacional e incremento de ventas es y seguirá siendo la verdadera estrategia de valor para las organizaciones.

