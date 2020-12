Evitar un contagio mayor de COVID-19 depende de nosotros

Nos hemos visto obligados a vivir una Navidad diferente a las demás, donde muy seguramente no podremos compartir con todos nuestros allegados ni con los amigos más cercanos porque, como bien sabemos, algo pasó en algún lugar del mundo que nos impide llevar una vida con la misma normalidad.

En estos momentos es cuando más debemos ser responsables con nosotros mismos, nuestros familiares y amigos, cuidándonos y demostrando que escuchamos y atendemos las recomendaciones que a diario nos hacen las autoridades.

Si el número de contagios por COVID-19 se llega a elevar y por ende la capacidad de atención en las UCI se ve reducida, es claro que la responsabilidad es nuestra. Porque aun con todas las advertencias que nos hicieron de evitar las aglomeraciones, no las estamos siguiendo y eso se puede notar en el momento que por alguna razón se sale a la calle para realizar una diligencia.

Hace unos días fui testigo de cómo en algunos sitios de diversión nocturna se ignoran estas recomendaciones, porque se conforman pistas de baile con pequeñas aglomeraciones donde las personas se quitan el tapabocas.

Con este panorama difícilmente se puede creer que como ciudadanos estemos siendo responsables con el cuidado de nuestra salud y de los que nos rodean. Lo mismo ocurre con los sectores donde hay alta afluencia de personas, como las zonas comerciales, por ejemplo.

De la cultura ciudadana de cada uno de nosotros va a depender que no nos contagiemos y está visto que no lo hemos entendido, porque siempre parece existir una excusa para no atender las sugerencias que nos hacen.

El coronavirus es una realidad y da la impresión de que, aun con el número de muertes que se han registrado por la pandemia, lo estamos viendo como una cosa muy lejana, que no nos va a tocar, cuando puede llegar a nosotros por la vía y en el momento que menos sospechamos.

Es claro que hay familias a las que el virus no ha llegado y hay personas cuyo su círculo de amigos tampoco los ha tocado, lo que no quiere decir que no va a suceder. Por eso deberíamos aprender la lección de muchos que se mostraban incrédulos y solo en el momento en que falleció alguno de sus allegados lo creyeron.

Esto no es una fantasía, no es un chiste, es verdad y es necesario tomarlo con seriedad y responsabilidad, porque de seguir podríamos volver a un segundo confinamiento, esta vez por culpa nuestra.

@sevillanoscar