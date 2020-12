«Ex-» no siempre va pegado

Hace ocho días hablamos del prefijo «super-» y de cómo, probablemente desde el colegio, algunos se radicalizaron equivocadamente con su escritura tildada y separada de la base. Algo similar creo que sucede con el prefijo «ex-». Nos insistieron tanto en que se escribe pegado que olvidamos algo llamado «base pluriverbal». Esto no es otra cosa que una expresión compuesta por varias palabras. Un ejemplo clásico es el de «primer ministro». Cuando un prefijo (todos, no solo «ex-») cubre una base pluriverbal, debe escribirse separado; de lo contrario, afectaría solo la primera palabra. Por lo tanto, lo correcto para referirnos a alguien que fungió como primer ministro es «ex primer ministro». Otro puede ser «ex señorita Colombia», pues al entregar la corona la mujer no deja de ser «señorita» (¿qué es eso en todo caso?), sino «señorita Colombia».

Entonces, para identificar una base pluriverbal, vale preguntarse por las palabras que el prefijo «ex-» está afectando. En el caso de presidentes o ministros, si bien, por ejemplo, Andrés Pastrana ya no es «presidente de Colombia» (por lo que podría pensarse que es una base pluriverbal), no es incorrecto referirse a él simplemente como «expresidente» (es un expresidente). En cambio, «exprimera», a secas, no tendría sentido para hablar de Theresa May (lo correcto: «ex primera ministra»). No obstante, ha habido discrepancias sobre expresiones como «secretario general»: escribir el prefijo «ex-» unido a «secretario» dependería de si consideramos «general» un complemento prescindible.

Unir los prefijos (como «ex-») a la base es la regla general. Sin embargo, lo que he hecho hasta ahora es recordar que hay excepciones, como la que aplica a las bases pluriverbales. Otra es la que aplica a las siglas o las palabras en mayúscula, lo que requiere un guion («anti-OMS»).

