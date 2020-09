La percepción que en Colombia se tiene de la situación política del país es bien diferente de la que tienen quienes viven en los Estados Unidos, país que el próximo tres de Noviembre elegirá Presidente. ¿El hecho de vivir en Colombia hace que se tenga una posición política diferente en los Estados Unidos?

Lo primero que debe dejarse r en claro, es que el partido Demócrata no es igual a la izquierda en Colombia. Los Estados Unidos tienen principalmente dos vertientes, los Demócratas, quienes no son completamente de izquierda y los Republicanos que son bastante de derecha, pero no son fascistas. Es así como Milton Friedman ubica en una perspectiva de centro- izquierda aquellos asuntos puramente sociales y ubica a la centro-derecha los asuntos fiscales.

En los Estados Unidos el grupo de los más conservadores tiende a ser conformado por un porcentaje más alto de blancos, mientras que los liberales son personas no nacidas en los Estados Unidos o sus padres no lo fueron, según una encuesta de Pew Research Center del año 2007. Este estudio dice que quienes son más conservadores, lo son en el ámbito fiscal y son bastante más religiosos, tienden mayoritariamente a casarse y poseer armas de fuego. Por su lado, los liberales tienen mayor propensión a ser seculares, solteros y a tener un título universitario.

En Colombia no son tan diferentes las posiciones políticas, teniendo en cuenta que el desarrollo económico es diferente en ambos países. La división de los otrora grandes partidos colombianos ha cambiado, en los últimos años el partido Conservador perdió mucha de su fuerza por la creación hace poco tiempo del Centro Democrático y el partido Liberal con la creación del partido de la U, estos dos nuevos partidos son afines a sus “papás”. El partido Liberal tiene su fortaleza en la costa pacífica, en la atlántica se pelea los votos con el partido de la U. El Centro Democrático es fuerte en Antioquia, el eje cafetero y Huila. Los más liberales tienden a buscar más la protección del estado y los otros a buscar que este no se gaste tanto y permita crecer la economía.

Aun cuando las razones de ser de una u otra corriente son diferentes en ambos países, los valores que representan son muy parecidos en uno y otro país. El grado de desarrollo económico de las dos naciones es bien diferente y por consiguiente la percepción por parte de quienes los siguen. Este aspecto es importante, ya que lo que se espera de un partido varía del momento de desarrollo del país en el cual se encuentre.

Sí, es bien diferente lo que uno considera que se debe apoyar en Estados Unidos a lo que se respalda cuando se vive en carne propia en un país en vías de desarrollo; es así como la percepción puede cambiar cuando no es a uno a quien le atañe directamente. Puede ser muy poco objetivo, pero así es la política y es eso a lo que se enfrentan los políticos, pues los jóvenes que en su mayoría apoyan más a los partidos que tienden hacia la izquierda, pero votan muy poco y del otro lado los votantes conservadores tienden más a sufragar en beneficio de candidatos mayores y afines a su partido.