La discusión sobre ciertas prácticas indígenas exige una postura ética, legal y también filosófica, porque en aras de lo etnológico no podemos aceptar atrocidades, pero tampoco desde la mirada occidental no podemos censurar con escrúpulos saberes indígenas de gran trascendencia.

Cito todo esto, no como justificación del horrendo sacrificio de animales salvajes para el uso fetichista de sus partes, sino para explicar la proliferación de falsos chamanes que engrupen con menjurjes y supuestos poderes curativos o adivinatorios.