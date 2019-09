Farc armada agrava sin salida histórica de Colombia

none

Iván Duque no tiene que corromper el Congreso para alcanzar la mejor salida, pero sí hacer valer los 10 millones de votos y una coalición de gobierno. La paz de Santos fue política de gobierno, que se puede corregir con una política de Estado.

El presidente Duque tiene la opción de meterle el diente al problema de fondo, que ya vimos no se resuelve con la opinión pública, sino con los actores políticos, y para eso necesita más liderazgo, gobernabilidad y ambición histórica. Descartada una constituyente, le quedan los recursos del Congreso de la República y los partidos.

Si este Gobierno no logra eso y el siguiente quiere negociar con el Eln como hizo Santos con las Farc, tendrá que tramitar una reforma constitucional que encontrará la oposición de los que no quieren más impunidad en estos procesos, hartos de ver congresistas de lesa humanidad.

En este clima político-ideológico no habrá acuerdo en la opinión pública sobre el pasado inmediato ni sobre el futuro de los Acuerdos de Paz. El ajuste o corrección del Acuerdo Final con las Farc seguirá dividiendo de modo irreconciliable y también la perspectiva con el Eln.

La violencia y el crimen no serían culpa de sus organizadores y perpetradores, sino de sus adversarios ideológicos. El mundo al revés. “Nos disponemos a matar”, y el maldito es Uribe.

Llegamos al punto en que pacifistas justifican la decisión de volver a la guerra de alias Márquez y cía criminal, no obstante la desautorización de los voceros que representan a la mayoría de la FARC.