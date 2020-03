Fascismo mágico

Los fascismos tenían líderes payasos, que parecían caricaturas, y quizás por ello confundieron, sorprendieron e hicieron tanto, tanto mal. Por estos lares el payaso por excelencia es Nicolás Maduro. El inefable dictador venezolano acaba de develar que el coronavirus es un arma de los EE. UU. para acabar con China. No muy efectiva, por cierto; en ese sentido el régimen de Maduro ha matado a mucha más gente, pasándola por encima con tanquetas llegado el caso, y ha provocado fugas infinitamente mayores. ¿Quién se lo habrá dicho? ¿Se lo habrá contado el pajarito chiquitico aquel? El que le dijo que era Chávez encarnado, que le dio el dato sobre la multiplicación de los peces y los “penes”, el que agradeció el fraude electoral y el que dijo que Chávez influyó —habló con Dios— en la designación del papa Francisco. Esto último es lo que parece más creíble, por cuanto el performance del kirchnerista Jorge Bergoglio, ahora como papa, encaja perfectamente en el progresismo socialista y bolivariano. Además, no hay por qué extrañarse sobre cercanías entre el Vaticano y los fascismos. La historia habla por sí sola.

La magia está en que es un fascismo de izquierda. Pero fascismo típico, fanático y despiadado, además. Es auspiciado, respaldado y llevado adelante por una izquierda que encuadra a la decadente pero siempre rectora y vigente Cuba castrista (parte de la magia), al entonces avasallante pero hoy alicaído bolivarismo, al renaciente kirchnerismo con cambio de careta, a un Evo defraudador in fraganti pero que no se resigna, a un Correa cercado, a un Lula que se apaga, a un Frente Amplio uruguayo en retirada poco honesta y que intenta resistir, a un foro de San Pablo que procura confundir a obreros y soliviantar a estudiantes e intelectuales, y a un Daniel Ortega que prosigue con la tradición de dictaduras familiares que ha marcado a Nicaragua, se inició con los Somoza y continúa ahora con los Ortega-Murillo. Resumiendo: el autoproclamado progresismo socialista y bolivariano.