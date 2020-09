Feminicidios: “No perdonamos ni olvidamos”

Las imágenes que llegaron de México esta semana impactan: mujeres vestidas de negro, varias de ellas con los rostros cubiertos, se tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde allí gritaron: “No perdonamos ni olvidamos”. Pintaron paredes y cuadros, colgaron banderas y se hicieron sentir con una dosis de vandalismo que, por supuesto, muchos criticaron con vehemencia. Ellas respondieron diciendo que esperaban la misma indignación cuando asesinan mujeres. Se tomaron el lugar para reclamar justicia en los casos de feminicidios y para pedir que no haya más mujeres víctimas de la violencia de género. También estaban las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que los quieren de regreso ya. El de estas mujeres es un reclamo desesperado. Lanzan algo así como una bofetada a una sociedad que tiende a ser sorda ante sus reclamos.

En Colombia tampoco se detiene el conteo de muertas y más muertas en una serie de horror que no conmueve ni mueve. Estamos demasiado anestesiados y demasiado dedicados a pelear por ver quién es el culpable de los otros muertos como para notar la lenta masacre de los feminicidios, esa que no tiene ideología, esa que no se le puede atribuir al narcotráfico,ni a la guerrilla, ni a los paras de antes ni a los de ahora. Esa con la que no se puede hacer política, esa que nos desangra desde antes, desde siempre. Esa en la que unos y otros tienen su parte, esa que golpea por todo el país y para la que no hay proceso de paz ni guerra abierta ni fumigación que funcionen. La masacre de los feminicidios no se ve porque las víctimas caen día por día y poco importa si ya son más de 140 este año. Es como si dijéramos como país: “Mejor no meterse en asuntos privados”.