Feminismo desconectado, surrealista

La desconexión es típica de izquierda: desdeño selectivo de evidencia, agenda importada sin adaptación local ni diferencias regionales, desdén por los avances parciales, quejas de oficio, dramatismo y ningún sentido del humor. Las antepasadas que aguantaron patriarcado crudo, no micromachismos, no padecían esas taras.

El activismo etiqueta de misógina cualquier crítica. Haber tolerado disparates ha llevado a que con tal de victimizar mujeres se pueda decir cualquier cosa. Una crónica sobre la “palenquera que encanta por sus dulces y curvas” causa estupor en una doctora que invoca medidas para “acabar con la hipersexualización”. La militancia tecnocrática ventila resultados estadísticos internacionales y cualquier comentario sobre relevancia para Colombia lo encasilla como mansplaining. Una novelista deplora que “las escritoras deben remar más, especialmente si no son feas”. La belleza fue convertida en lastre para barbies, vendedoras ambulantes e intelectuales bajo un capitalismo interesado en que “las mujeres seamos inseguras porque muchos se hacen millonarios vendiéndonos cremas”. ¿Cómo asimilar tanta sabiduría para emprender reformas?

Hay oasis de sensatez. Asociaciones de base, ONG y servidoras públicas trabajan sin desvariar. Académicas serias mantienen la rigurosa tradición iniciada décadas atrás. Jineth Bedoya, víctima real, apoya a la Rosa Blanca. Margarita Rosa de Francisco derrocha buena prosa y sentido común: no la espanta la biología. Carolina Sanín se detiene a explicar que “la variación del ánimo de las mujeres durante la menstruación” no es un mito machista.

La visión feminista del trabajo sexual es hipócrita y delirante para la realidad colombiana. Creyéndose en Suecia, activistas tildan de proxenetas a funcionarias de Bogotá, ciudad líder en la defensa de los derechos de mujeres silenciadas e infantilizadas por la militancia. No solo desconocen el oficio, impiden diagnosticarlo. La última Encuesta de Demografía y Salud sólo indaga por la trata de mujeres; información sobre prostitución voluntaria, indispensable para prevenir la vinculación de adolescentes, fue saboteada por especialistas jugando al avestruz.

El triunfo de Duque trajo repudio a Marta Lucía Ramírez, primera vicepresidenta colombiana. Ya no bastaba ser mujer, ni siquiera con estudios de posgrado. En un país con mayorías de centro derecha pretenden proscribir el feminismo pragmático, liberal o científico: izquierda radical o nada. Una afectada anotó que “feministas de todo el país le escribieron que ella no las representaba. La tildaban de homofóbica, provida, sanguinaria, machista e ignorante”. Así reaccionan quienes dicen luchar contra la exclusión y el maltrato verbal.

El debate se convirtió luego en un monólogo que denominé flominismo pues Florence Thomas era la voz cantante que nadie rebatía. Me sorprendía su influencia mediática sin que ninguna feminista la corrigiera ni moderara. Calló, incluso contradijo, los aportes de las profesionales que la antecedieron. Sus doctrinas universales le impedían calibrar un machismo con monumentales diferencias regionales que ya estaban minuciosamente analizadas por Virginia Gutiérrez de Pineda y siguen ignoradas. El despropósito que más le critiqué fue celebrar una infidelidad masculina sin importarle el sufrimiento de la esposa afectada. La jurisprudencia asimilaría luego los cuernos a una forma de violencia doméstica.

Hace años, en Colombia hubo debate público entre feministas y mujeres que no lo eran. Eso se acabó.