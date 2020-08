Filosofía: ¿para responder o para preguntar?

En la sección Cultura de la edición del 18 de agosto de 2020 se publicó una breve entrevista titulada “La reivindicación de la filosofía en Colombia”, realizada a la Red de Docentes de Filosofía en Educación Básica y Media (Redfilo), que trabaja constantemente en la visibilización y promoción de la educación filosófica en el ámbito escolar. Es de celebrar la labor de los docentes que intentan devolverle a la filosofía su dignidad dentro del sistema educativo. Con todo, quisiera discutir una afirmación aparecida dentro de la entrevista. De acuerdo con los entrevistados, “más allá de construir problemas y preguntas, la filosofía hoy en día es garante de respuestas”. Disiento. No es nada claro que la filosofía sea efectivamente garante de respuestas (y, de llegar a serlo, parece que las eventuales respuestas que pueda brindar difícilmente son tomadas en serio). Si los entrevistados quisieron decir que debe ser garante de respuestas, el panorama no es mejor, porque es de suyo problemático —y constituye en sí mismo un asunto de reflexión filosófica— saber si la filosofía debe ser algo en particular y alinearse, por lo tanto, con ciertos fines. Sea o deba ser garante de respuestas, ¿cuáles son las preguntas a las que la filosofía responde o debe responder? Y, en tal caso, ¿qué tipo de respuestas debe brindar? Es muy difícil saber si las respuestas que la filosofía pueda dar a cualquier pregunta son por ello mismo respuestas interesantes o relevantes, o si por el solo hecho de ser respuestas filosóficas son automáticamente buenas respuestas. Hay un sentido importante en que las respuestas filosóficas a ciertos problemas son, sin ser malas respuestas, inútiles en muchos aspectos, porque el propósito de la filosofía casi nunca es “hacer” o “ser útil para”, sino entender. Creo que hay una sobrevaloración de “la respuesta filosófica” que se corresponde, y ahí veo la gran dificultad, con el desmedro de la vocación principal de la filosofía: hacer preguntas y plantear problemas. Los problemas abren caminos, las preguntas que los rodean ayudan a iluminarlos y orientan un poco en la manera de transitarlos. Cuando se encuentra una respuesta, la caminata se detiene. Y la naturaleza del pensar filosófico es la continuidad. Lo interesante de la relación entre las preguntas y las respuestas estriba en que cuanto mejor se planteen las primeras, más crítico y agudo se es frente a las segundas. La cuestión pedagógica debería apuntar, entonces, a la necesidad de que los estudiantes planteen cada vez más y mejores problemas frente a las respuestas que reciben por las distintas preguntas que se plantean y frente a los asuntos que los inquietan. Dado que la entrevista trataba acerca de la relevancia social de la enseñanza de la filosofía, creo que la apuntación merece una última vuelta de tuerca. Los estudiantes de filosofía, en cuanto estudiantes de filosofía, no tienen (no por obligación, mucho menos por vocación) por qué sentir que deben dar respuestas a cuestiones de esta índole. La enseñanza en filosofía debería motivarlos a pensar al respecto, a plantear problemas, a planteárselos a quienes sí deben dar respuestas, que son los rectores de escuelas y universidades, los directores de hospitales, las autoridades locales, municipales, departamentales, los gobiernos, las instituciones públicas (y en muchos casos también las privadas). La única forma de obtener las respuestas que merecemos a los problemas que planteamos es aprender a hacer las preguntas. Ahí, creo, la filosofía tiene un largo trabajo educativo por hacer.

Daniel Armando Toro Hincapié.

