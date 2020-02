Fiscal Barbosa, primeras malas señas

Cuarto escalón: ¿Quiénes harán parte del equipo de la Fiscalía? Una lista rápida muestra el panorama que veremos en este nuevo periodo desafortunado: además de la esposa del contralor general a la que premió con ascenso, Barbosa nombró a Zaida Barrero de Noguera, recalcitrante enemiga del Acuerdo de Paz y esposa de Rodrigo Noguera, rector de su universidad y la del presidente Duque, como directora de Justicia Transicional, un cargo del que dependen los procesos de los paramilitares que provengan de la JEP. ¡Vaya estrategia! Barbosa nombró también en el cargo clave de jefe de los fiscales delegados ante la Corte, a Gabriel Jaimes, segundo de Alejandro Ordóñez no solo en su procuraduría sino también en el extremismo religioso. Y en dos días, el nuevo fiscal general llegó pisoteando a la gente: varios directores de área fueron notificados de que debían dejar sus puestos en dos horas. Y trasladó sin formula de juicio a 20 fiscales especializados en terrorismo a fiscalías seccionales mientras se anunció que se hará lo mismo con 25 fiscales anticorrupción. Botó a la calle a la directora de Medicina Legal. Con razón se dice que quien no conoce el poder, cuando lo consigue, enloquece.

Segundo escalón: ¿Cómo asegurar la elección de Barbosa en la Corte Suprema sin desvío de votos a favor de los otros dos candidatos, o una devolución de la terna? Con presión abierta y clandestina sobre los magistrados. Abierta, en la prensa que, consciente o inconscientemente, transmitía a través de sus reporteros y, a veces, de sus directores y columnistas, “la molestia” de una supuesta opinión pública porque los togados “que incumplían sus deberes” no decidían pronto. Clandestina, mediante la tarea silenciosa pero constante y creciente de otros altos funcionarios de Estado que ayudaron, con su propio poder y ofertas burocráticas, a quebrar la voluntad de los pocos miembros de la Corte que se atrevieron a decir en voz alta que la terna era “mediocre”. Según se ha informado en artículos no desmentidos por los interesados, “hicieron campaña” con los magistrados, a favor de Barbosa: 1. el contralor general Carlos Felipe Córdoba, cuya brillante esposa –Marcela Yepes– tiene uno de los cargos más altos de la Fiscalía mientras su despacho –el de Córdoba– cuenta con el apoyo de Walfa Téllez, cónyuge del hoy fiscal general; 2. El entonces fiscal encargado, Fabio Espitia, que habría aprovechado su amistad con unos togados para “sugerirles” que votaran por quien hoy ocupa su silla a cambio de unas presuntas “cuotas” en la Fiscalía; 3. El presidente Duque a través de su acuciosa ministra de Justicia Margarita Cabello, antes presidenta de la propia Corte Suprema, en donde ejerce notable influencia.

Primer escalón: ¿Por qué el mandatario lo incluyó entre sus candidatos a ser fiscal repitiendo la fórmula de “terna de uno” que otros jefes de Estado utilizaron en el pasado? Desde el momento en que se divulgaron los nombres de los tres aspirantes a dirigir el ente acusador, todo el mundo sabía que el elegido era Barbosa. Duque, escasamente conocía a Camilo Gómez y aunque tiene nexos de amistad y motivos de agradecimiento con Clara María González, es, de lejos, mucho más cercano a Barbosa, incluso, a sus padres y esposa como lo ha mostrado la prensa rosa. El nuevo funcionario le garantiza al presidente que su Gobierno no tendrá los sobresaltos que le produciría una Fiscalía autónoma que investigue sin considerar los efectos políticos de los procesos. Y aunque ha pregonado independencia judicial con una cara de prepotencia que no se le conocía hasta hace unos días, el sucesor de Martínez Neira no parece tener vuelo propio. Amanecerá y...