“Flashback”

none

Pero, como afirmó William Ospina en Oiga, mire, lea en Cali, desde 1950, cuando dos corrientes políticas nos enseñaron a “odiar al otro”, no hemos podido vivir de otra manera. Una Colombia en la que todos cabían, que tenía ferrocarriles, flota mercante, se trazaban vías, se contagiaba de la cultura europea y se respetaba el agro, se fue convirtiendo paulatinamente, sin reversa, en este gran charco de sangre en el que todos hemos participado de alguna manera. Guayacanal nos remonta a los años anteriores a la violencia partidista que nos cercenó el corazón y nos muestra esa Colombia que fuimos, donde todos nos queríamos y respetábamos, y que cambiamos por el odio y la muerte.

Me siento arrancada de la silla del conversatorio y transportada de repente al apartamento del poeta Luis Vidales, viendo cómo sus papeles con apuntes están desperdigados por el suelo, las sillas de la salita en desorden, un revoltijo profano, lo más cercano a un sacrilegio. Luego a la casa-taller de Feliza Bursztyn, cerca de la Universidad Nacional, con sus piezas de chatarra, los metales, serruchos, sopladores y tornillos pateados y tratados como pruebas de material bélico. Feliza ya ha sido arrastrada hacia las caballerizas de Usaquén, tal vez para amenazarla con patadas o dentelladas de caballos si no confiesa pertenecer a alguna célula terrorista. Pablo, su marido, color vela y paralizado, mira alrededor...