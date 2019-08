El hoy senador por la FARC Julián Gallo, que asistió al último Foro de São Paulo que tuvo lugar en Caracas hace unos días, afirmó que están “buscando cambiar el modelo capitalista que impera en este país y sí que nos ha traído tantas lacras, tanta miseria, tanta desolación, tanta guerra, tanta hambre”. ¿Tanta guerra? Si logran cambiar el ya probado sistema capitalista, ¿buscan un sistema como el que opera en Cuba y Venezuela, es decir, todos pobres?

Hace ya 28 años se fundó el Foro de São Paulo, creado por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva. Este foro aglutina a quienes piensan que el camino consiste en construir un modelo alternativo de desarrollo. Por muchos años Cuba fue el único país que ostentaba el poder, luego vinieron Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, entre otros. Ya solamente quedan dos de sus dirigentes en el poder y a ninguno de los dos países se le puede llamar democracia.

El sistema comunista es obsoleto, quedó demostrado cuando Gorbachov se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo con subsidios a los países de la Cortina de Hierro y naturalmente Reagan le dio el empujón final, al decir en un discurso: “Tear down this wall” (“Derribe ese muro”). Ese sistema nunca dio buenos frutos ni económicos ni sociales, pero lamentablemente en Colombia algunos piensan que funcionaría. No sé qué opine la FARC (ahora en política) de que el sistema chino sea tan capitalista pues no es lo que busca, ese no es su norte. Es posible que ni ellos sepan qué deben hacer, pues la lucha armada es obsoleta y por eso decidieron hacer la paz, y su gran referente entró en el juego económico al ver que la lucha armada no era el camino para llegar al poder. Decepcionante, por decir lo menos, que una persona se dé cuenta de que aquello por lo cual luchó era una simple quimera.

Si el sistema es tan bueno, ¿cuál es la razón de que la inmensa mayoría sea pobre en Cuba y Venezuela? Si es tan bueno, ¿por qué las personas huyen en balsas de Cuba y por qué la salida no es libre? ¿Por qué se van de Venezuela sin nada más que unas mudas?

Lo que anhela Julián Gallo no funciona, tienen que cambiar y modernizarse si quieren algún día llegar al poder pues, así como hicieron la paz para tratar de llegar al poder, es imperativo que se sintonicen con los votantes, de lo contrario no pasarán de ser un partido más. Eso es lo que no quieren ser, pero todo parece indicar que la FARC como partido no puede evolucionar y que hicieron la paz por cuanto entendieron que no podrían nunca triunfar por la vía de las armas. El sistema que ofrecen consiste en nivelar por lo bajo, es decir, todos pobres.