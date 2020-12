Fracasar con éxito

Este año hizo más evidente el menosprecio a la ciencia por parte de los gobiernos populistas. La ciencia incomoda, no es milagrosa, no ayuda a sustentar el clientelismo y no necesita de políticos intermediarios para solucionar problemas. Despreciarla implica además menospreciar la educación, lo que habla muy mal de este y todos los gobiernos, aunque repitan orgullosamente el eslogan de que la educación y los niños son lo primero.