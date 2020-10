Fracciones de América Latina en carne viva

Colombia es un adolescente impotente de ultraderecha, patrón de gran valor que durante su corta vida ha levantado su voz en pie de esperanza y avance; pero como avanza un adolescente, que no tiene claridades y al que la vida le importa poco.

Venezuela, obligada a abandonar su territorio, se encuentra en estado de intemperie; su dirigente, un viejo esquizofrénico, y ella, una loca conformista y de poca firmeza.

Costa Rica, este es un man pequeño, pero rico... en educación, fauna y flora, ríos y playas; además, tiene los dos océanos. Ha tenido varias relaciones diplomáticas y políticas con el atrasadito... ese de 17 años, Estados Unidos, pero, claro, cómo no aprovechar, cómo no aprovechar que es alguien pequeño con mucha mucha riqueza y Estados Unidos, alguien grande grande, con mucho poder, que quiere comer todos los días lo que más pueda. Sin embargo, puede ser que Costa Rica no sea tan estúpido como otros de los países de América, porque a veces dicen que cuanto más pequeño, mayor astucia. ¿Será que si?

Históricamente, El Salvador y Guatemala han mantenido relaciones económicas. Es posible que él y ella tengan casi la misma edad, ya que llevan casi el mismo tiempo en procesos de consolidación de territorio y economía. Como a todos a ellos también les gusta comer, por esa razón mantienen abiertas sus relaciones con Estados Unidos; pero, como cualquier adolescente, se quejan y callan con cualquier miseria que les mantenga la venda. Por eso, aunque Estados Unidos recibe la mayor parte, ellos se conforman.

Se puede decir que aunque Estados Unidos es un atrasado, que no se conforma con un poco sino que quiere más, y en comparación con El Salvador, Guatemala y Costa Rica, aunque su coeficiente intelectual sea normal, se conforman con poco, no son potencias, ni son importantes para los medios de comunicación, será porque casi no tienen sexo, ni se ven en escándalos sociales o culturales...

Finalmente, de todo esto se puede deducir que tal vez aquellos que no tienen tanto sexo, que no pasan su vida en las redes sociales ni los escándalos, no quieren llamar la atención todo el tiempo, no se cohíben todo el tiempo a producir y producir como máquinas industriales y no son adictos a las drogas, que están casi sanamente en el aspecto mental, no hacen parte del gran mundo, del mundo de hoy, el que se mueve por los placeres y las tendencias, en el que ni la identidad ni la privacidad se respetan... ¿Será que es así?

América Latina, diversa geográfica y biológicamente, con todos los climas del mundo, por eso tal vez los países cambian de humor constantemente o tal vez tanto cambio les atrofió el cerebro.

Posee los mayores ríos del mundo y, menos mal, porque en qué otro lugar tanta sangre se podría derramar. Comprende 20 países y alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie; eso es aproximadamente el 13,5 % de la superficie del planeta, casi el rango de edad que configura sus mentes. ¡Qué lastima que tanto sea al final tan poco!

*Inspirado en “La edad de los países”, de Hernán Casciari.