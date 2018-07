Francia presenta credenciales

Antonio Casale

Lo de Francia el sábado es su confirmación como uno de los favoritos para ganar el mundial. Ratifica su actuación que los verdaderos candidatos van acelerando a medida que va avanzando la copa.

Francia tiene un colectivo bien armado, conformado por individualidades que están en su mayoría por encima de la media. La clave de su fútbol está en la mitad donde Pogba, Kanté y Matuidi (que no podrá estar en cuartos de final por cuenta de sus dos amarillas) marcan diferencia. Son tres volantes modernos, equilibrados, los tres quitan pelota y arman juego. Lo demás es aprovechar las cualidades infinitas de Mbappé y Griezmann en ataque. El primero es potente, veloz y claro, me recuerda al gordo Ronaldo en sus inicios. El segundo es fino, claro y letal.

Sus problemas están en la retaguardia y en el exceso de relajación. Varane y Umtiti tienen permanentes distracciones que suelen ser costosas (el gol de Agüero al final por ejemplo). Pavard sale, pero no marca tan bien y Lucas Hernández marca, pero no sale tan bien. Su arquero Lloris es apenas normal. Pero lo preocupante de los galos es que a veces entran períodos largos de relajación que el rival puede cobrar por ventanilla. No es anecdótico que Argentina les haya marcado tres goles, todos en momentos aislados en los que aparentemente Francia tenía controlados todos los riesgos. Pierden intensidad en la marca y cuando le prestan la pelota al rival se distraen facilmente. Ese es su talón de Aquiles y no solamente en el mundial, se vio lo mismo en la primera ronda, en la Eurocopa e incluso en el amistoso ante Colombia que ganaban cómodamente dos a cero y terminaron perdiendo.

De todos modos si Francia logra mantener sus buenos momentos por más tiempo dentro del juego y disminuye los períodos de distracción será muy difícil de vencer. Me queda la impresión de que su fútbol va en franco ascenso en el momento justo.