Frankenstein jurídico

El ser humano es paradójico. Después de siglos y siglos de luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad, termina inventándose cosas que borran de tajo los alcances logrados. Una de esas “maravillosas” creaciones son las “propiedades horizontales”, en las que se mezclan el derecho de dominio individual con el derecho de dominio colectivo, lo cual, si bien como fórmula jurídica resulta un buen recurso, desde el punto de vista práctico, en no pocos casos, suele ser un mecanismo utilizado para apachurrar a personas indefensas. O sea, como un Estado chiquito.

La cosa se complica desde la misma denominación que se le dio al monstruo, pues al hablar de propiedad horizontal fácilmente se viene a la mente del desprevenido ciudadano la idea de una modalidad de esclavitud sexual, o el renacer de instituciones medievales como, verbigracia, el derecho de pernada. Pero es que este engendro no es inofensivo y mucho menos se ha resignado a ser considerado como una simple cosa. No, no es una cosa, es una persona y como tal goza de los atributos de cualquiera de éstas. Es así como, por ejemplo, cada una de las miles de criaturas en que se ha materializado tiene nombre y hasta apellido. Por eso no es raro ver encima de sus puertas cualesquiera de los nombres femeninos existentes, seguido de las letras PH, a las cuales, en no pocos casos, sus agobiados residentes quisieran cambiarles el orden. Así mismo, es perfectamente posible encontrar homónimos de conocidos a quienes creíamos sin tocayo. Y como si fuera poco, también tienen patrimonio, cuyo tamaño se suele incrementar de manera inversamente proporcional a la disminución del de sus habitantes.

No obstante, y siguiendo con su condición de persona, tiene tres órganos, los cuales pomposamente la ley llama “órganos de administración”. Dos de ellos, la asamblea general de copropietarios y el consejo de administración, por lo traumático de su funcionamiento, deben ser los equivalentes al sistema digestivo de un ser vivo, pues en ellos se destilan toda clase ácidos y se producen todo tipo de humores, a cual más desagradables, que los hacen escenarios de odios y rencores, no obstante que producen las normas más ilógicas y atrabiliarias. El tercero, el administrador, en estricto sentido no es un órgano, sino la lombriz solitaria que viven en los otros dos, la cual, en desarrollo de su instinto necesita alimentarse sin parar de lo que aquellos producen, a través de nutrientes que pomposamente se hacen llamar cuotas ordinarias o extraordinarias, donde las extraordinarias son más ordinarias que las ordinarias.

¿Será por todo esto que nuestro querido “Herman Munster” no vivía en un edificio sino en una mansión con nube propia?

*Germán Axel Navas Navas es magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura