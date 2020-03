Frases de cajón para demeritar a la oposición

Durante las movilizaciones ciudadanas de noviembre de 2019, el Gobierno afirmó que no tenía ningún proyecto de reforma laboral para consideración en el Congreso. Iniciado el 2020, se anuncia que sí se presentará una reforma laboral. Uno de los puntos que contempla parece ser la flexibilización de la contratación laboral, lenguaje políticamente correcto para referirse a hacer aún más precarias las condiciones de los trabajadores y empleados. Si el Congreso aprueba la reforma que el Ejecutivo afirmó que no tenía intención de presentar, al presidente le va bien, pero el país y los jóvenes en particular pierden.

Dos de las más socorridas frases de cajón empleadas en Colombia para demeritar el ejercicio de oposición son: “Hay que rodear al presidente” y “si al presidente le va bien, al país le va bien”. En una columna anterior me referí a la primera, ahora comentaré la segunda. Se considera que a un presidente le va bien si el Congreso apoya sus iniciativas y las diferentes instituciones acogen sus ideas y directrices. Esto no implica necesariamente que al país le vaya bien. Algunos ejemplos ilustran lo anterior.