Fuego y esperanza

De otra parte, Bolsonaro busca militarizar las zonas de frontera rural y selvática, blindar los intereses de las industrias, e impedir nuevas alianzas entre las comunidades que allí resisten y sectores progresistas como los que cimentaron el acercamiento entre el Movimiento de los Sin Tierra y los trabajadores urbanos, encarnado en la figura de Lula. El caso de Bolsonaro no es único. Su campaña de militarización, guerra híbrida y corrosión de la verdad resuena con Trump y lo que pasa en nuestra Colombia, repleta de mini-Bolsonaros y en manos de sub-dirigentes prestos a hacer lo que diga el director del espectáculo.

Estos sectores coadyuvaron un “golpe suave” contra Dilma Rousseff, el encarcelamiento sin evidencia suficiente del entonces candidato Lula da Silva, y entonces, mediante una campana de desinformación y guerra hibrida, enfatizar el imaginario de la corrupción moral con el fin de minar el apoyo popular al PT y facilitar la victoria de Bolsonaro. La existencia de dicha colusión es ahora evidente. La consecuente escalada de protestas en contra de Bolsonaro no ha sido suficientemente reportada por la prensa corriente, pero parece apuntar a un giro posible en la geopolítica dominada hasta el momento por la derechización que encarna el eje Trump-Uribe-Bolsonaro en la región y el uso del humanitarianismo como arma contra el progresismo y la izquierda.