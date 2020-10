No sincronizamos. Vivimos en permanente fuera de lugar o de tiempo. Quizá fuera suficiente con ver al presidente —ni siquiera escuchar, por lo predecible de sus reacciones y sonsonetes, su autoparodia— refiriéndose, ¡desde el Congreso Latinoamericano de la Moda!, a la inconveniencia de la minga y de las marchas, por un eventual rebrote del COVID-19.

Claro, la culpa no es del congreso ni de la moda, que pueden invitar a quien quieran. Pero no deja de ser elocuente que el presidente —que pudo evitar el rebrote del descontento nacional, de la minga y de todos los sectores afectados (salvo el empresariado), por sus descaches y deslices— tenga tiempo de asistir a congresos y hablar de asuntos importantes pero no urgentes, y de contradecirse alertando sobre aglomeraciones. Precisamente él, que antepuso la calle, el comercio, las ventas y el pisotón a la salud en cuarentena; precisamente él, que hubiese podido disponer de un avión para ir a escuchar a esos otros colombianos que el resto de “grancolombianos” miran, con sus ojos azules y sangre azulísima, por encima del hombro.

Hubiera podido romper, a tiempo, esa cuarta pared de la pantalla de TV que tanto molesta, que tan poco efecto tiene y que lo ha llevado, en sus delirios de sentirse frente a cámaras, a descubrirse solo ante el espejo, en gestos que son rictus, que expresan su soledad, incapacidad y falta de sintonía.

Hubiera podido cambiar el estigma de centralista que arrastra entre alfombras, candelabros y luces de estudio, como si viviera en una urna de cristal, símbolo que ostentó su predecesor, su antiguo artífice.

Y se hubiera podido bajar de las manecillas del reloj que marcan la vía del ultimátum, que tanto le disgusta, pero que es, como lo seguirá siendo, su piedra en el zapato, la aguja que pinche el globo que lo tiene volando, mirándonos con sus ojos extraviados.

No pasa de ser una utopía. Si se cumpliera, el presidente no sería Duque; ni estos, nuestros empresarios; ni estos desencuentros, nuestra vida; ni nuestro país, Colombia.

@marioemorales y www.mariomorales.info