Fumigar o no fumigar, esa no es la cuestión

El documento de la Iglesia sobre el trabajo pastoral en la Amazonia parece más aterrizado que los sucesivos y fallidos proyectos colombianos. Plantea la urgencia de establecer “…una economía solidaria y sostenible, circular y ecológica, a nivel local e internacional, a nivel de investigación y en el campo de acción, en los sistemas formales e informales… con experiencias de cooperativas de bioproducción, de reservas forestales y de consumo sostenible”. Por esto el actual debate debe ser más de fondo no limitándose a si se fumiga o no, asunto que depende básicamente de que el desarrollo alternativo deje de ser cuento o simple ilusión. Tenemos experiencias exitosas para evaluar y aprender.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, prepara un proyecto de ley para que, ahora sí, sin tapujos ni medias tintas, se abran los territorios amazónicos a su explotación extractivista en negocios mineros, agrícolas, ganaderos, madereros… hasta agotar el potencial y la permanencia de una de las regiones claves para la vida en el planeta. Bolsonaro no ve en esa imponente selva sino posibilidades de negocios rápidos y libres de condiciones y compromisos; lo tiene sin cuidado que se trate de un patrimonio natural incomparable que por su magnitud, complejidad e importancia no pertenece a un país sino a la humanidad toda y a la vida en el planeta Tierra.

