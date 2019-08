Función fiscal preventiva

none

Si el Congreso de la República quiere recuperar la confianza de los colombianos y dar verdaderas muestras de lucha contra la corrupción, debe aprobar sin dilaciones esta importante iniciativa del contralor Carlos Felipe Córdoba. La corrupción, igual que la salud, hay que prevenirla y no curarla.

Se trata de ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgo en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos. ¿Se imaginan los billones de pesos que se habría ahorrado el Estado en los últimos cuatro años si la Corte Constitucional no hubiese quitado este mecanismo de control preventivo y advertencia en los procesos licitatorios y de adjudicación en los contratos públicos? Reficar, Odebrecht, PAE, Fuerzas Militares, JEP, Unidad de Víctimas, Rama Judicial, regalías, Vive Digital (Fonade), Banco Agrario y la vía de la Prosperidad en el Magdalena, entre otros, serían otro cuento.

Esta es una iniciativa que no debería tener ningún tipo de oposición o crítica de ningún sector político ni gremial. Hay que dejar de tenerle miedo al control preventivo si se están haciendo bien las cosas. Hay que romper el paradigma de que, si hay más control, habrá menos descentralización funcional. Esa es pura carreta barata de quienes pretenden seguir manipulando y controlando las convocatorias y licitaciones públicas en este país. Dicen por ahí que “cuando uno se roba algo, ve policías por todos lados”.

Sin duda alguna, una de las principales lacras que no dejan crecer la economía en nuestro país es la generalizada corrupción que nos tiene invadidos. La ausencia de herramientas e instrumentos con dientes tiene a los órganos de control fiscal, disciplinario y judicial con las manos maniatadas.