Volviendo al meollo del asunto, al menos los equipos colombianos que esta semana compitieron en copas de América lo hicieron muy bien. Ganaron puntos y ojalá, mirando hacia adelante, puedan abrir el cofre de esperanzas de títulos. Para Arturo Reyes, que no puede hacer los goles, la tarea es diseñar un equipo con los que vea más serenos y capaces de anotar. Con ellos hay que ganar y no entrar a pensar en qué hacen los otros. Para Brasil, Uruguay y Colombia solo ganar sirve.

Hoy en día el pensamiento de Riera, no digo estaría en desuso, sino contaría con pocos adeptos. Ganar es la única verdad del día y los apostadores, oficializados por Coljuegos, solo quieren ganar con su boleta. Y pueden apostar todos, incluyendo jueces, jugadores, técnicos. Es decir, los actores del fútbol, sin que ello sea ni mal visto ni tenga impedimentos. En 1989 fue asesinado el árbitro Álvaro Ortega y en su momento se adjudicó esa barbarie a unos apostadores. Hoy la licencia para apostar no tiene cortapisas.