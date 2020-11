Ganar sin enemigos

Joe Biden se ganó el alma Estados Unidos, como dice él; con tibieza, como diríamos nosotros. El regreso de Biden a la política fue reticente, generó escepticismo y luego del apretado resultado electoral despierta esperanzas limitadas.

Biden es el vicepresidente del yes we can de dos períodos de Obama que legó a Trump. La supuesta sociedad posracial que eligió al primer presidente negro dio paso al regreso de divisiones tan profundas que suscitaron preocupación sobre una nueva guerra civil.