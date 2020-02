Ganas de llorar

Al pasar revista a la gestión internacional de Duque, es difícil por no decir imposible precisar algún acierto. En cambio, abunda la lista de fracasos y contradicciones. El Gobierno instrumentaliza el acuerdo de paz con FARC para acreditarse ante el mundo, pero la hace literalmente trizas. Dice respetar los derechos humanos y patalea porque Venezuela integra ahora el Consejo de la ONU en esta materia, pero es indolente frente a los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados en casa. Hace gala de sus visitas al extranjero para promover la “economía naranja” pero expulsa a Uber del país. Y desatina en sus intentos por reposicionar el discurso antiterrorista -- que tan útil le resultó a Uribe -- porque no se pueden vender la paz, la seguridad y la estabilidad como pilares de la confianza inversionista al tiempo que se argumenta que el terrorismo en Colombia está en auge. Para completar este patético cuadro, solo faltaba que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, la red mundial más importante en temas de memoria, suspendiera, por solicitud de algunos de sus 275 miembros institucionales de 65 países al Centro Nacional de Memoria Histórica, por no reconocer su director la existencia del conflicto armado.

Desde otro ángulo ideológico, María Isabel Rueda también invita en El Tiempo a repensar la estrategia oficial frente a nuestro vecino, toda vez que el cerco diplomático y el apoyo a Guaidó no están dando los frutos deseados. En cambio, los costos para Colombia y sus habitantes de no tener ningún mecanismo de interlocución sobre los asuntos binacionales fundamentales con el régimen son altísimos.