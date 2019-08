Garzón: 20 años

none

Nunca existió nadie más incómodo para el Estado que Jaime Garzón: más que un humorista político y superior a los candidatos que representaron el riesgo y la pérdida del predominio, era un comunicador de alcances masivos que desbarataba rápidamente la costumbre incuestionable del poder y podía hacer entender la podredumbre democrática con claridad despiadada. La mordacidad de su elocuencia y el atrevimiento de sus preguntas destrozaban la prevención y el profesionalismo retórico de un político acostumbrado a sus falacias convincentes. No les quedaba más que sonreír cuando estaban completamente destruidos por la verdad que les asestaba en público y en vivo y en directo. Lo mataron por acusarlo de ser un intermediario de la subversión y por saber demasiado, como siempre. Conocía extraños negocios al interior del Ejército con secuestrados que vendían al mejor postor y sabía perfectamente el orden de las jerarquías y los nombres principales tras las decisiones riesgosas de un Estado acostumbrado a los excesos. Castaño, el rostro de todos los crímenes, representaba toda una facción del poder que nunca apareció con nombres propios mientras continuaba el exterminio. Estuvieron siempre en la comodidad de verse representados en público por un psicópata que obedecía sus sugerencias y ejecutaba las instrucciones de los organismos de inteligencia y las órdenes de los partidos que después se lavarían la sangre de las manos cuestionando el terror del paramilitarismo y la financiación de sus escuadrones. Todos fueron los artífices de su muerte. Desde la sombra gestaron el ruido que lo acorraló hasta que el crimen no pudo evitarse. Y son los mismos que año tras año lo recuerdan homenajeándolo entre noticieros y cocteles, admirando su valentía y su talento para revelar los suburbios de la política nacional.