Gazapera (02/04/18)

La exposición

«Fue directora del Comité de Protección a los Periodistas y realizó el documental “Poderoso caballero”, un exposé sobre los videos de la corrupción en el Perú». El Espectador.

Me perdí cuando llegué a la palabra «exposé». No tenía para dónde coger. Afortunadamente las nuevas tecnologías nos han facilitado el trabajo. Supuse que se trataba de una palabra inglesa, aunque llevara tilde, y la puse en un traductor con tilde y todo y me dio un verbo en español: «exponer», le quité la tilde y el significado se mantuvo y, como la palabra venía con el artículo «un», opté por traducirla como el sustantivo «exposición». Ahora me pregunto: ¿qué necesidad tenemos de poner en nuestros escritos palabras de otros idiomas que el común no va a entender?

Los enclíticos

«… sin necesidad de cerrar las comillas para volverlas a abrir después del inciso». Ortografía de la lengua española.

Desde hace unos años tengo señalado en la página 381 del libro de la cita lo que para mí es un error: hacer enclítico un complemento directo en el verbo que no lo produce. Cuando hablo de eso rememoro la primera película de Rocío Dúrcal, en la que le canta a su papá (el de la película) Volver a verte, cada vez que la veo tengo que preparar pañuelo. Así mismo en la cita debe ser, sin pañuelo, «… volver a abrirlas».

Los apodos

«“El Indio” labró su final» El Colombiano.

Sentí verdadera pena ajena al ver que el diario de mi ciudad les contaba a todos sus lectores, en letras de 1,5 cm y en primera página, que no han sido suficientes siete años y cuatro meses de lo que hace que salió la Ortografía de 2010 para leer en su página 632: «Este tipo de apelativos —seudónimos, sobrenombres, alias y apodos— no necesita marca tipográfica especial, salvo cuando los apodos y alias aparecen entre el nombre de pila y el apellido, caso en que se escriben en cursiva (o entre comillas), a fin de delimitarlos y distinguirlos del resto de los elementos de la denominación: José Nemesio, alias el Chino, María Navajitas Mendoza, Ernesto “Che” Guevara».

[email protected]