Gazapera (02/07/2018)

Palabra mal inventada

«DeSídete». Aniversario Corona.

Hace varios años apareció la nueva presentación de Empresas Públicas de Medellín, en la que la sigla EPM aparece en las vallas con minúsculas: «epm». Pregunté a un amigo, propietario de una agencia publicitaria, acerca de esa presentación de la sigla. El hombre me explicó que la publicidad tenía algunas reglas que podían cambiar los conceptos académicos en los usos de mayúsculas y minúsculas. Desde eso me alejé de la publicidad para no ir a meter las cuatro en asuntos que ella tuviera las «concesiones» profesionales. Ayer no aguanté: me llegó con El Colombiano un muestrario de los productos de la empresa del título y una invitación a decidirse mediante una palabra con dos mayúsculas, imposible de ser concedida por permisos profesionales y un error cacográfico que invita a una «desisión» con ese. No hay derecho.

Una buena y una regular

Sin soltar El Colombiano de ayer me alegré enormemente por la resurrección de la coma del vocativo tan aporreada en los pasados días de la Madre y del Padre: «Te quiero mamá», «Te quiero papá» y las comas del vocativo desaparecidas; en cambio, en el aviso del trabajo de Fico, nuestro alcalde, reaparece: «¡Gracias, Medellín!». Sin embargo, una pequeña sombra existe en el mensaje cuando dice «en los 5 primeros meses de 2018», pues sin ser incorrecto, la Real Academia Española aconseja que cuando un número se dice en una sola palabra se usen las letras, mas no las cifras. Es cuestión de elegancia: «en los cinco primeros meses».

Las mayúsculas

«Durante al año anterior el Producto Interno Bruto (PIB)». El Colombiano.

El nombre «producto interno bruto» no es un nombre propio, lo he dicho ene mil veces. Las mayúsculas de la sigla PIB no significan nombre propio, sino una ayuda para que un lector vea la sigla antes de llegar a ella y lea con comodidad el nombre completo que la sigla significa. Son varios los nombres comunes que sufren ese mal: una organización no gubernamental, por ejemplo, tiene por sigla ONG, sin que haya nombre propio.

