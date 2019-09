Gazapera (02/09/19)

¿Mostrario?

«Un mostrario de gazapos». Gazapera de Sófocles.

Un amigo, bastante atento a mis enseñanzas, me preguntó si con ese «mostrario» había iniciado el muestrario. Lo que yo pretendo es quitar el mostrario del muestrario. Pues ya está por fuera. No, todavía no aparece en el Diccionario de la Lengua española, pero algún día será. Cuando abro la página web de la Real Academia Española, veo en la esquina derecha una ventana en la que se me muestran cuatro nombres de diccionarios, todos válidos. Hay otros tres en camino. Uno de los existentes es el Diccionario de americanismos, en el que se muestran palabras usadas en nuestro continente. En el caso del «mostrario», el Diccionario de americanismos dice que en Colombia y en Ecuador se usa esa palabra. Mi amigo creía que esa nota era para los dos países. Pues no, supongo que un grupo de compatriotas construyen un barrio en Guatemala, nadie les va a prohibir que usen sus palabras, de esta forma, lo que se hablaba en su tierra comienza a expandirse. Mostrario. Co; Ec,. Colección de muestras.

¿La Paz o la paz?

«Dejamos las armas con un solo propósito La Paz de Colombia. […] la apuesta es seguir comprometidos con La Paz». El Colombiano.

Mi amigo Carlos Vélez pregunta: «Y Bolivia, ¿qué tiene que ver con todo esto?». Además de la ocurrencia de Carlos hay un minigazapo: «Dejamos las armas con un solo propósito: la paz de Colombia. […] la apuesta es seguir comprometidos con la paz».

El expresidente

«Hoy haremos un merecido homenaje al expresidente de la República Belisario Betancur…». El Colombiano.

¿Quién, hoy en día, ha escuchado hablar del expresidente Alberto Lleras Camargo, del expresidente Enrique Olaya Herrera, del expresidente Marco Fidel Suárez, del expresidente Carlos E. Restrepo, del exrey Luis XV, del expapa Pío XII y de muchos exes más quienes, una vez muertos, perdieron o nunca usaron el prefijo de ex? Eso es un protocolo que el diario leer de los antioqueños desconoce.

