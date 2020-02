Gazapera (03/02/20)

Estar seguro

«¿Estás seguro que no quieres ponernos en un plato de tu papá?». De la tira cómica Calvin y Hobbes.

El traductor de la tira de Calvin y Hobbes no cayó en la cuenta de que alguien está seguro de algo: «Estás seguro de que no quieres…».

Dos en uno

«“Poli” proyecta Ciudadela del Sur». El Colombiano.

Me da pena ante los que saben el manejo de las comillas; sin embargo, veamos el doble gazapo: Poli no es un apodo, es un hipocorístico de Politécnico Jaime Isaza Cadavid y como tal nunca tuvo comillas, mientras que los apodos los tenían. Desde el año 2010 los únicos apodos que llevan comillas son los que están entre el nombre de pila y el apellido, como: Ernesto “Canario” Zapata. No más.

Excombatiente

«Asesinan a excombatiente de las Farc en Antioquia». El Espectador.

No. No hay gazapo, sólo que me pareció excelente para enseñarles a mis paisanos que no es «exFarc» sino «excombatiente de las Farc». Más larguito, pero correcto.

El cerro

«La cabecera municipal está dominada por el Cerro Cristo Rey». El Colombiano.

Los accidentes geográficos, como un cerro, van en minúscula. La palabra cerro no es parte del nombre.

El derbi

«Ramos disputará un “derbi” para la historia». «Uno nuevo sumará con su derbi 42». ADN.

Este gazapo es muy común. El titulador lo comete como una palabra entre comillas que no las necesita porque es una palabra correcta y un escritor que no revisa su trabajo pues él escribe correctamente sin comillas, pero no corrige el título. La palabra derbi es aprobada por la Real Academia Española.

[email protected]