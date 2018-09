Gazapera (03/09/18)

Tres en uno

«En el bello Municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca, se llevará a cabó la consulta de revocatoria del mandato de su Alcaldesa…». El Espectador.

1. La palabra «municipio» tiene dos usos: el primero es el territorio que lo conforma, se usa la minúscula; el otro es la persona jurídica que aprueba acuerdos, maneja el tesoro público que recauda impuestos, compra y vende bienes de toda clase. Esta va con mayúscula. En el caso nos ocupa se refiere al territorio: «… el bello municipio de La Calera. 2. En a expresión «Llevar a cabo» no hay tilde en ninguna palabra. Es un error de dedo. 3. La palabra «alcaldesa» no va con mayúscula, las mayúsculas de los cargos y de las profesiones fueron eliminadas en la Ortografía de 2010.

De la academia

«… para profundizar en temas puntuales del curso, con su nuevo Director y Co-director de Curso. Motivo por el cual se recuerda a todos los Padres y/o acudientes del Colegio, su pertinente y puntual asistencia».

Las instituciones educativas que cometen errores graves en la redacción, no la deben dejar al piloso del computador, sino al mejor profe de Español, al que conozca la Ortografía de 2010. Veamos: los cargos no van con mayúsculas «Con su nuevo director y codirector» y el prefijo «co-» va unido a la palabra que modifica: «codirector». No veo la necesidad de mayúscula en la palabra padre. La conjunción copudisyuntiva «y/o» no cabe en este caso: «recuerda a todos los padres y acudientes».

Otra tanda

«Ya se denunció el otorgamiento a dedo de un contrato por $951 millones al hermano del Ex Senador Hernán Andrade, quien simboliza todo contra lo que muchos votaron en la pasada Consulta Anti-Corrupción». El Espectador.

Dos veces en este párrafo hay utilización errónea de los prefijos y de las mayúsculas. Primero, juntemos los prefijos, uno con minúscula y otro con mayúscula, así: «exsenador» con minúscula pues el cargo de senador no va con mayúscula y «Anticorrupción», que si va con mayúscula por ser el nombre propio de la consulta.

