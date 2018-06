Gazapera (04/06/18)

De apodos y acrónimos

«El domingo 27 de mayo Miguel Ángel ‘Supermán’ López se quedó con el tercer puesto […] En los minutos del encuentro, ‘Supermán’ López le dio la ‘maglia bianca’». Kienyke.

Esta situación de los periodistas que definitivamente no quieren acatar las normas de la Ortografía 2010 que hacen menos enredado nuestro idioma me han vuelto monotemático. 1. «Miguel Ángel “Supermán” López se quedó con el tercer puesto…». Muestro de una vez lo correcto que se puede comparar con lo incorrecto de la cita. Es la única forma de que un apodo vaya entre comillas dobles y no las simples como muestra la cita. Ésto ocurre cuando el apodo está entre el nombre de pila y el apellido. 2. y 3. «En los minutos del encuentro, Supermán López le dio la maglia bianca…». Aquí vemos que el apodo «Supermán» ya no está entre comillas: ni simples, ni dobles, pues sólo está con el apellido. A la expresión italiana «maglia bianca» le he cambiado las comillas simples por bastardilla; pero también puede existir entre comillas dobles: «… le dio la “maglia bianca”», aquí la bastardilla y las comillas dobles no coinciden. O una o las otras. 4. Qué dicha: me le pusieron la tilde a «Supermán». 5. Kieniké. La conjunción copulativa «y» cuando forma parte de una palabra compuesta se cambia por la i latina, como en la palabra compuesta «correveidile». Los acrónimos inventados por cualquier circunstancia conservan las normas morfológicas de las palabras compuestas. Lo mismo sucede con la acentuación, por eso «kieniké», como palabra aguda, lleva tilde.

Evacuar

«… con el problema de Hidroituango los periodistas, locutores y reporteros a veces evacúan el lugar (Puerto Valdivia, por ejemplo), y concluyen el informe diciendo que han sido evacuados 500 habitantes». Rogelio Guevara Villamil.

La primera acepción del verbo evacuar en el Diccionario es ‘Desocupar algo’, Puerto Valdivia, por ejemplo. La segunda, ‘Desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño’. 500 habitantes, por ejemplo. Ambas son correctas.

