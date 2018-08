Gazapera (05/08/18)

Erre con erre cigarro

«Viajeros se divierten y aprenden con los Metroruteros».

El viernes pasado tomé el metro en la estación Envigado y acababan de poner en la entrada el periódico Nuestro Metro, para uso de los pasajeros. Tomé un ejemplar para leer durante el viaje y encontré el titular citado. Al llegar a la estación de mi destino pregunté, por separado, a dos funcionarios de la entidad cómo se pronuncia esa palabra «Metroruteros». Ambos me pronunciaron «metrorruteros», a ambos les expliqué que para decir «perro» se necesitan dos erres, mientras que para decir «pero» se necesita una. El segundo funcionario me agradeció y prometió decirle a su superior. Es evidente que a la juventud no le explican, como nos explicaron a los viejos, que si a una palabra que empiece por erre se le antepone un prefijo que termine en vocal hay que duplicar la erre. Las palabras vicerrector y prerrequisito nunca están erradas porque son palabras viejas y la juventud las ha visto siempre correctamente, pero palabras nuevas sufren esa falla: «cicloruta», «sismoresistencia» «Uniremignton» son palabras nuevas a las que se les ve ese error cuyos usuarios no lo detectan: «ciclorruta», «sismorresistrencia», «Unirremington» y metrorruteros son las correctas.

Ser Pilo Paga

«Uno de ellos, por ejemplo, fue su programa “Ser pilo paga”, una muy buena intención…». El Espectador.

¡Qué enfermedad tan grande la de las comillas! Basta un estudio de la Ortografía 2010, entre las páginas 380 y 387, para que columnistas y periodistas se vuelvan pilos para el uso de las comillas. Van entre comillas los nombres de las obras de creación y de las producciones periódicas. Un programa no es ni una, ni otra; en su caso va sin comillas y con mayúscula en la palabra inicial y en las significativas, que en el caso de Ser Pilo Paga las tres son significativas.

El Gobierno

«Académicos proponen al nuevo gobierno adoptar medidas…». Alma Mater.

Cuando la palabra Gobierno se refiere al conjunto de funcionarios que lo constituyen va con mayúscula. Las medidas son adoptadas por las personas, ergo…

[email protected]